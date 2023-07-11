30 kilometre uzaklıkta! İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında volkanik patlamalar yaşandı

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İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in 30 kilometre yakınında volkanik patlamalar yaşandı.

2 Şurada Paylaş! Bölgede son iki yıl içinde üçüncü kez lav fışkırdı. Patlamadan önceki hafta bölgede binlerce küçük deprem kaydedilmişti ve bir patlama bekleniyordu.

3 Şurada Paylaş! Ülkenin Meteoroloji Ofisi (IMO), bölge hakkında yaptığı açıklamada "Şu anda küçük bir patlama. Reykjavik'te yaşayan insanlar için doğrudan tehlike oluşturmuyor" dedi.

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