30 kilometre uzaklıkta! İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında volkanik patlamalar yaşandı
İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında volkanik patlamalar yaşandı. Yetkililer, aynı bölgede son iki yıl içinde üçüncü kez lav fışkırdığını söyledi
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İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in 30 kilometre yakınında volkanik patlamalar yaşandı.
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Bölgede son iki yıl içinde üçüncü kez lav fışkırdı. Patlamadan önceki hafta bölgede binlerce küçük deprem kaydedilmişti ve bir patlama bekleniyordu.
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Ülkenin Meteoroloji Ofisi (IMO), bölge hakkında yaptığı açıklamada "Şu anda küçük bir patlama. Reykjavik'te yaşayan insanlar için doğrudan tehlike oluşturmuyor" dedi.
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BBC'nin aktardığına göre, 2021 yılında Geldingadalur vadisindeki püskürme yaklaşık altı ay devam etti. Bu bölgedeki yanardağ yaklaşık 900 yıldır uykuda bulunuyordu.