3 yaşındaki Eylül kaza kurbanı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde taksi ile minibüs çarpıştı. Kazada 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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Turgutlu'da meydana gelen kaza yürekleri dağladı.
İzmir-Ankara kara yolunda Ankara yönüne giden Büşra Ünlükoç (24) yönetimindeki minibüs, Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında Kadir Kaya'nın (42) kullandığı taksiyle çarpıştı.
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Kazada sürücü Ünlükoç, kucağındaki kızı Eylül Mavi Ünlükoç, annesi Ayşe Tayfun (48), Seda Soylu (20) ile taksi şoförü Kaya ve yolcusu Sadrettin Özyürek (41) yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Durumu ağır olan 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
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Eylül Mavi Ünlükoç, bugün Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kendirli Mahallesi'nde toprağa verildi.
Soruşturma sürüyor.