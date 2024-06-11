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        Haberler Gündem Güncel 3 yaşındaki Eylül kaza kurbanı | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki Eylül kaza kurbanı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde taksi ile minibüs çarpıştı. Kazada 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:48
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          Turgutlu'da meydana gelen kaza yürekleri dağladı.

          İzmir-Ankara kara yolunda Ankara yönüne giden Büşra Ünlükoç (24) yönetimindeki minibüs, Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında Kadir Kaya'nın (42) kullandığı taksiyle çarpıştı.

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          Kazada sürücü Ünlükoç, kucağındaki kızı Eylül Mavi Ünlükoç, annesi Ayşe Tayfun (48), Seda Soylu (20) ile taksi şoförü Kaya ve yolcusu Sadrettin Özyürek (41) yaralandı.

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          Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Durumu ağır olan 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

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          Eylül Mavi Ünlükoç, bugün Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kendirli Mahallesi'nde toprağa verildi.

          Soruşturma sürüyor.

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