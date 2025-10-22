3. Uluslararası Viyola Günleri başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ülkemizin ve Avrupa’nın en önemli müzik etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. 3. Uluslararası Viyola Günleri, 25 Ekim’e kadar sürecek etkinlik programıyla, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen viyola sanatçılarını bir araya getiriyor.

International Viola Society’nin (IVS) resmi bir parçası olan Turkish Viola Society (TVS) tarafından, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliği ve D’Addario Orchestral desteğiyle düzenlenen etkinlik, konserlerden panellere, atölyelerden ustalık sınıflarına uzanan kapsamlı bir program sunuyor.

1968 yılında kurulan International Viola Society, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen uluslararası kongrelerle viyola alanında dünyanın en büyük topluluklarından biri olarak öne çıkıyor. 2019 yılında kurulan Turkish Viola Society ise bu topluluğun resmi bir parçası olarak Türk viyola ekolünü güçlendirmeyi, Türk bestecileri viyola için eser üretmeye teşvik etmeyi ve bu eserlerin seslendirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

TVS'nin kurucu başkanı ve Viyola Günleri'nin sanat yönetmeni Barış Kerem Bahar, 2019'dan bu yana IVS ve European String Teachers Association kongrelerinde Türk eserlerini uluslararası platformlarda tanıtarak etkileşimi güçlendirmeye devam ediyor. Etkinliğin uluslararası paydaşları arasında Franz Liszt Music Academy, Conservatorio di Musica Carlo Gesualdo da Venosa – Potenza ve Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni Matera gibi prestijli kurumlar da yer alıyor. Bu okulların öğretim üyeleri ve öğrencileri hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlik haftasında yer alacak. KUŞAĞININ EN ÖNEMLİ VİYOLA SANATÇILARINDAN: MARC SABBAH 21 Ekim'deki açılış konserinde kendi kuşağının en önemli viyola sanatçılarından biri olarak kabul edilen, Amsterdam National Viola Competition ve Manhattan International Music Competition birincisi Marc Sabbah'a, piyanist Tutu Aydınoğlu eşlik etti. Albümleriyle ICMA adaylığı ve Pizzicato Supersonic ödülüne layık görülen Anna Serova ise piyanist Antonia Valente ile birlikte 23 Ekim'de sahne alacak.

Etkinlikte University of Nevada, Reno öğretim üyesi Dr. Maureen Yuen’in “Incorporating fitness training to optimize viola performance”, Heng Ching Feng’in ise “Lionel Tertis and the Aesthetic Transition of the Early Twentieth Century” başlıklı sunumları öne çıkıyor. Loredana Policelli, Yusuf Gençay ve Mevsim Engin gibi isimlerin de yer aldığı, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla sunum, masterclass ve konserler hafta boyunca sürecek. Haftanın en dikkat çekici konserlerinden biri ise tamamı etkinliğe özel olarak bestelenen eserlerden oluşan “Untold Stories with Viola” olacak. Beste Tıknaz Modiri, Barış Kerem Bahar, Hatice Doğan Sevinç ve Ayşegül Kostak Toksoy’un yer alacağı bu özel konserle etkinlik haftası tamamlanacak. 3. Uluslararası Viyola Günleri’ne dair tüm etkinlikler İTÜ Maçka Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.