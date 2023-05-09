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3. Uluslararası Distopya Film Festivali 1 Haziran'da başlıyor

Giriş: 09.05.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
3. Uluslararası Distopya Film Festivali 1 Haziran'da başlıyor

1-4 Haziran tarihlerinde AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Distopya Film Festivali'nde Cannes’te Altın Kamera Ödülü alan, yönetmenliğini Chie Hayakawa’nın yaptığı “Plan 75” ile Kristina Buozyte ile Bruno Samper’in imzasını taşıyan “Vesper” de ödül için yarışacak.

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T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali'nde heyecan dorukta. Festival yönetimi tarafından belirlenen sektör profesyonellerinden oluşan ön jürinin yaptığı eleme sonucunda bu yıl 7 Uluslararası Uzun Metraj Film ile 8 Uluslararası Kısa Metraj Film finali kaldı.

1-4 Haziran tarihlerinde AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek festival süresince sinema seyirciyle buluşacak olan filmler arasında, Cannes’te Altın Kamera Ödülü alan, yönetmenliğini Chie Hayakawa’nın yaptığı “Plan 75” ile Kristina Buozyte ile Bruno Samper’in imzasını taşıyan “Vesper” de ödül için yarışacak.

Festivalde yarışacak diğer Uluslararası Uzun Metraj Filmler; Be Right Back- Frauke Havemann, Dry Ground Burning- Joana Pimenta-Adirley Queiró, First Age – Alexandre David, Hayatımın Son 5 Günü - Hüseyin Uc-Mahmut Baldemir, Phi 1.618 - Theodore Ushev.
Uluslararası Kısa Film Finalistleri ise; Agnus Dei – Sebastien Garner, Border - Khalifa Al Thani, Fraktal: Money Man – Zahid Çetinkaya, Ruined Wolrd: An AI Elegy in Four Parts - Zoran Poposki, Silent City – Katrina Romanova, Still Here – Guido Ekker, The God – Emir Eğricesu, Three Shadows – Alexandre Lança.

Festival Başkanlığı’nı Hatice Aşkın’ın yaptığı, Program Direktörü Kerem Akça ve Festival Koordinatörü Caner Ural ile Teknik Koordinatör Murat Subay yönetimindeki festivalde Uluslararası Uzun Metraj Filmler; “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” dallarında yarışacak. Uluslararası Kısa Metraj Film yarışma bölümündeki filmler ise “En İyi Film” ve “Jüri Özel Ödülü” için jüri karşısına çıkacak.

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