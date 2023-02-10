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Bu mutluluk yok artık!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalan 40 yaşındaki İbrahim Gürdal, 12 yaşındaki oğlu İsmail Gürdal ile 41 yaşındaki Mustafa Fidan, 14 yaşındaki Şeyma Eyüp, 47 yaşındaki Muammer Çetinkaya ve 13 yaşındaki İpek Bilge Bilişmek, memleketleri Ordu´da toprağa verildi

Giriş: 10.02.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Bu mutluluk yok artık!
Bu mutluluk yok artık!
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DHA

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanlar, memleketlerinde toprağa veriliyor.

BABA İLE OĞLU CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre depreme Hatay´daki evlerinde yakalan İbrahim Gürdal (40), eşi Selda ile oğlu İsmail Gürdal (12), enkazda kalarak yaşamını yitirdi.

EŞİ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bölgeye giden yakınları, enkazdan çıkarılan baba ile oğlunun cenazelerini alıp, memleketleri Ordu´nun Altınordu ilçesine getirdi. Baba ve oğlu için Öceli Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. İbrahim Gürdal ile İsmail Gürdal, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. İbrahim Gürdal´ın eşi Selda Gürdal´ın ise Hatay´da toprağa verildiği belirtildi.

ŞEYMA 14 YAŞINDAYDI

Hatay´da enkazda hayatını kaybeden Şeyma Eyüp (14), Kumru ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi´nde; Muammer Çetinkaya (47) ise Akkuş´un Salman Mahallesi´nde defnedildi.

Depreme Adıyaman´da yakalanan Mustafa Fidan (41), Kumru ilçesine bağlı Küçükakçakese Mahallesi´nde; Kahramanmaraş´ta enkazda kalan İpek Bilge Bilişmek (13) ise Fatsa ilçesindeki asri mezarlıkta toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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