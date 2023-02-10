Bu mutluluk yok artık!

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanlar, memleketlerinde toprağa veriliyor.

DHA'da yer alan habere göre depreme Hatay´daki evlerinde yakalan İbrahim Gürdal (40), eşi Selda ile oğlu İsmail Gürdal (12), enkazda kalarak yaşamını yitirdi.

Bölgeye giden yakınları, enkazdan çıkarılan baba ile oğlunun cenazelerini alıp, memleketleri Ordu´nun Altınordu ilçesine getirdi. Baba ve oğlu için Öceli Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. İbrahim Gürdal ile İsmail Gürdal, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. İbrahim Gürdal´ın eşi Selda Gürdal´ın ise Hatay´da toprağa verildiği belirtildi.