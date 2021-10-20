Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 3'üncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ev sahipliğinde yarın İstanbul'da başlayacak.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine "kazan-kazan" temelinde büyük önem veriyor. Bu çerçevede, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ülkeleri ticaret hacmi 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştı.
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumları, Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor.
Bu çerçevede, ilk ikisi 2016 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 3'üncüsü 21-22 Ekim'de İstanbul'da, Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliğinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi törenine katılacağı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ev sahipliğini yapacağı foruma, 41 ülkeden toplam 250 kişilik resmi heyetin gelmesi bekleniyor.
Üst düzey katılımcılar arasında Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. James Wani Igga ile 29 bakan ve 8 bakan yardımcısı bulunuyor. Foruma ayrıca, 4 bölgesel kuruluştan 2 başkan katılacak.
İŞ GÖRÜŞMELERİ DE YAPILACAK
Forum çerçevesinde Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların ele alınacağı "Türkiye-Afrika Ortaklığını Derinleştirmek: Ticaret, Yatırım, Teknoloji ve Lojistik" temalı Bakanlar Toplantısı yapılacak.
Söz konusu foruma Türkiye'den ve Afrika ülkelerinden yaklaşık 2 bin iş insanı katılım sağlayacak.
Forum kapsamında ayrıca, Afrika Serbest Ticaret Alanı, yatırım, bankacılık, sağlık ve kadın liderliği konularında alanında uzmanlaşmış kişilerin konuşmacı olacağı paneller, Türk ve Afrikalı iş insanlarını bir araya getirecek ikili iş görüşmeleri ile ticaret ve yatırım alanlarında Afrika ülkeleri yetkilileriyle iş insanlarını bir araya getirecek toplantılar gerçekleştirilecek.
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