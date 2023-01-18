Yaşanan reform hareketlerinin yanında 3. Selim dönemi bir dizi siyasi olayın da yaşandığı bir dönem olmuş ve bir gerileme dönemi padişahı olan 3. Selim, gerek içerde gerekse de dışarda birçok sorunla ilgilenmek durumunda kalmıştır. Peki, 3. Selim dönemi siyasi olayları nelerdir? İşte, 3. Selim ıslahatları hakkında tüm detaylar…

3. Selim Islahatları

3. Selim; her ne kadar şehzadelik yıllarını sarayda geçirmiş olsa da Avrupa’yı gözlemleme imkânı bulmuş ve devleti dağılmaktan kurtarmanın tek yolunun, batılı tarzda reformlar yapmaktan geçtiğinin farkına varmıştır.

1789 yılında tahta geçmesinin ardından birçok uzmandan devletin içinde bulunduğu durumu anlatan raporlar isteyen 3. Selim, gerçekleştireceği yenilikleri bu raporlardan faydalanarak hayata geçirmiştir. Şimdi gelin hep birlikte, 3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahatların detaylarına göz atalım:

3. Selim Döneminde Yapılan Islahatlar

Devletteki kötü gidişatı durdurmak ve bazı kurumları ıslah etmek için gerçekleştirilen 3. Selim ıslahatları maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir: