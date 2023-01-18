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Ekonomi, devlet idaresi, askeri ve eğitim alanında bir dizi reformun yapıldığı; Osmanlı Devleti’nin gelişmiş olan Avrupa’ya ayak uydurabilmesi için büyük bir çabanın sarf edildiği 2. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar hangileridir? İşte, tüm detaylar… 2. Mahmut Islahatları Osmanlı Devleti’ne, birçok alanda yeni ve modern bir düzen kazandırmak isteyen 2. Mahmud, batı dünyasının sahip olduğu bilim ve teknikten faydalanma yolunu seçmiştir. Daha önce gerçekleştirilen reformlar, yalnızda devletin kaybolan otoritesini yeniden tesis etme amacı taşırken; 2. Mahmud döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar ise devleti dağılmaktan kurtarma niyetiyle gerçekleştirilmiştir. TARİHTE TAVANANNA KİME DENİR? Siyasi, askeri, ekonomi, kültür ve eğitim alanında yapılan ıslahatlarla hem devletin modernleşmesi hedeflenmiş hem de savaşlarda alınan mağlubiyetlerin ardından gelen toprak kayıplarının önüne geçilmek istenmiştir. 2. Mahmud Döneminde Yapılan Islahatlar 1808 ile 1839 yılları arasında hüküm süren 2. Mahmud ıslahatları maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir: 1803 yılında Ayalar ile imzalanan Sened-i İttifak ile merkezi otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır.

Orhan Gazi zamanında oluşturulan Divan-ı Hümayun kaldırılmış; yerine Heyet- Vükela (Bakanlar Kurulu) getirilmiştir. Divan’da bulunan tüm üyelikler nazırlığa (bakanlık) dönüştürülmüştür.

Devlet memurlarının yargı işleri için Meclis-i Valay-ı Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.

Islahat hareketlerini organize etmek için Dar-ı Şuray-ı Bab-ı Ali kurulmuştur.

Bayındırlık alanında hizmet verecek bir meclis olarak Meclis-i Nafıa kurulmuştur.

Müsadere sistemi kaldırılmış ve özel mülkiyet hakkı güvene altına alınmıştır.

Tımar sistemine son verilmiştir.

Memurlar dâhiliye ve hariciye olarak ikiye ayrıldı. Memurların nişan ve rütbe verilmesi karara bağlanmıştır.

Memurlar için kıyafet düzenlemesi yapılmıştır. Memurların pantolon ve ceket giyip fes takması zorunlu hale getirilmiştir.

Devlet memuru yetiştirmek maksadıyla Mekteb-i Maarif-i Adliye kurulmuştur.

Eyaletler vilayete çevrilmiş ve buraları yönetmesi için müşir adı verilen valiler görevlendirilmiştir.

Köy ve mahallelerde muhtarlıklar kurulmuştur.

Pasaport uygulaması başlatılmıştır.

Köyden kente olan düzensiz göçü engellemek için ülke için seyahate denetim uygulanmıştır.

Posta teşkilatı kurulmuştur.

Salgın hastalıklara karşı karantina yöntemi uygulanmaya başlanmıştır.

Kaldırılan Nizam-ı Cedid orduları yerine Sekban-ı Cedid Ocağı kurulmuştur. Fakat bu ocak, Yeniçerilerin isyanı sonucu kapatılmıştır.

Yeniçeri Ocağı kaldırılmış yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye orduları kurulmuştur.

Bu yeni kurulan ordunun asker ihtiyacının karşılanması için Mekteb-i Fünun-ı Harbiye kurulmuştur.

İlk kez nüfus sayımı yapılmıştır.

Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye kurulmuştur.

Tımarlı sipahilerden doğan boşluğu doldurmak için Redif Birlikleri oluşturulmuştur.

Mızıka-i Hümayun adında bir askeri bando kurulmuştur.

İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir.

Eğitim için Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir.

Askeri okullarda Fransızca zorunlu ders haline getirilmiştir.

İlk resmi gazete olan Takvim-i Vekay-i Gazetesi çıkartılmıştır.

Yerli malı kullanımı teşvik edilmiş; memurlara yerli malı kıyafet giyme zorunluluğu getirilmiştir.

Devletin gelirlerinin artması amacıyla Evkaf Vekâleti (Vakıflar Müdürlüğü) kurulmuştur.

Ordunun ihtiyacının karşılanması için feshane, bezhane gibi birçok sanayi tesisi kurulmuştur.

2. Mahmud Dönemi Islahatları Kodlama Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi, 2. Mahmud dönemi ıslahatları kodlama yöntemidir. Şimdi gelin hep birlikte, üç ayrı başlık altında bu kodlamanın nasıl yapıldığına göz atalım. 2. Mahmut Dönemi Askeri Alanda Yapılan Islahatlar: Askeri alanda yapılan ıslahatların kodlaması S-E-V-D-A-M şeklindedir. Bu kodlama ıslahatların baş harflerinden meydana gelmektedir. S ekban-ı Cedit

ekban-ı Cedit E şkinci Ccağı

şkinci Ccağı V akay-i Hayriye

akay-i Hayriye D ar-u Şuray-ı Askeriye

ar-u Şuray-ı Askeriye A sakir-i Mansure- i Muhammeddiye

sakir-i Mansure- i Muhammeddiye Mızıkay-ı Hümayun 2. Mahmut Dönemi İdari Alanda Yapılan Islahatlar: Bu alanda yapılan ıslahatların kodlaması ise P-İ-S-N-E-D-İ-M-M şeklindedir. P asaport uygulaması başlatılmıştır.

asaport uygulaması başlatılmıştır. İ çişleri ve Dışişleri Bakanlıkları kurulmuştur.

çişleri ve Dışişleri Bakanlıkları kurulmuştur. S adrazamlık kaldırılmıştır.

adrazamlık kaldırılmıştır. N azırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur.

azırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur. E ncümen-i Daniş kurulmuştur.

ncümen-i Daniş kurulmuştur. D ivan-ı Hümayun kaldırılmıştır.

ivan-ı Hümayun kaldırılmıştır. İ lk nüfus sayımı yapılmıştır.

lk nüfus sayımı yapılmıştır. M eclis-i Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.

eclis-i Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur. Muhtarlıklar açılmıştır. 2. Mahmut Dönemi Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar: Bu alan da yapılan ıslahatların kodlaması da İ-R-İ-F-A-T-İ-H şeklindedir. İ lkokul, İstanbul’da zorunlu hale getirilmiştir.

lkokul, İstanbul’da zorunlu hale getirilmiştir. R üştiyeler açılmıştır.

üştiyeler açılmıştır. İ dadiler açılmıştır.

dadiler açılmıştır. F ransızca resmi yabancı dil ilan edilmiştir.

ransızca resmi yabancı dil ilan edilmiştir. A vrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir.

vrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir. T ıbbiye açılmıştır.

ıbbiye açılmıştır. İ lk resmi gazete çıkarılmıştır.

lk resmi gazete çıkarılmıştır. Harbiye açılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner