3 Ocak Hangi Burç? 3 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

HABERTURK.COM

22 Aralık 00.00’dan itibaren doğan kişiler 20 Ocak 23.59’a kadar Oğlak burcu sayılmaktadır. Bu tarihler arasında doğup “3 Ocak burcu ne?” diyen kişilerin cevabı bu sebeple Oğlak burcudur.

3 Ocak Burcu Özellikleri Nelerdir?

Toprak elementi burcu olan Oğlak burcunun yönetici gezegeninin Satürn olduğu bilinmektedir. Oğlak burcunun rengi koyu yeşil ve kahverengiyken sayıları ise sekizdir. Oğlak burcunun uğurlu günü ise Cumartesi günüdür. 22 Aralık ve 21 Ocak arasında doğan kişilerin içinde bulunduğu Oğlak burcu insanları genellikle lider ruhlu ve idealist insanlar olarak bilinmektedir.

3 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burcu erkeği, doğum tarihleri arasında 22 Aralık ile 21 Ocak tarihleri arasında olan kişilerdir. Bu burca sahip erkeklerin belirli karakteristik özellikleri vardır. Bu karakteristik özelliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir.

Kararlı: Oğlak burcu erkekleri, hedeflerine ulaşmak için son derece çaba gösterir ve ideallerinin peşinden giden bir çizgi izlerler.

Ciddi: Genellikle disiplinli bireyler olan Oğlak burcu erkekleri bu disiplinlerini günlük hayatlarına da yansıtan ciddi bireyler olarak tanınırlar.

Güvenilir: Verdiğin sözlerin daima arkasında durmaya çalışan Oğlak burcu erkekleri sadık ve güvenilir kişilerdir.

Sorumluluk sahibi: Sorumluluk bilincine sahip olan bu kişiler görevlerini mutlaka yerine getiren ve ertelemeyen insanlardır.

Geleneksel: Oğlak burcu erkeği, geleneksel değerlere önem verir ve genellikle aile bağları ve geleneklerine de olabildiğince sahip çıkarlar.

3 Ocak Burcu Kadını Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burcu kadınları, disiplinli, ciddi, kararlı ve sorumluluk sahibi bir yapıya sahip olan kadınlardır. Genellikle geleneksel değerlere önem verirler ve güvenilir, dürüst ve saygın bir kişiliğe sahiptirler. Oğlak burcu kadınlarının özelliklerini sıralamak gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:

Zeki: Pratik düşünme yeteneğine sahip olan Oğlak burcu kadınları sorunlar karşısında hızlı çözümler üretebilen zeki kişilerdir.

İnatçı: Oğlak burcu kadınları yeri geldiğinde oldukça inatçı kişilerdir. İstedikleri şeyleri elde etmek için kararlılıkla mücadele ederler.

Sabırlı: Oğlak burcu kadınları, sabırlıdır. Uzun vadeli planlar karşısında sabırla süreci ilerleten ve elinden geldiğinde çaba gösteren kişilerdir.

Disiplinli: Oğlak burcu kadınları, organize ve disiplinli bir yaşantı sürerler. Rutinleri bellidir ve bunun dışına çıkmamaya gayret ederler.

Güçlü irade: Oğlak burcu kadınları, güçlü bir iradeye sahiptirler. Zorluklar karşı pes etmeden önce var güçleriyle savaşmayı tercih eden kişilerdir.

3 Ocak Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, batı astrolojisinde, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Yükselen burç kişilerin doğum anlarıyla alakalı olduğundan dolayı 3 Ocak burcu yükseleni nedir sorusunu net olarak cevaplamak mümkün değildir. Kişiler doğum saatlerinden yola çıkarak yükselen burçlarını öğrenebilirler.

3 Ocak Tarihinde Doğan Ünlüler Kimlerdir?

3 Ocak’ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular arasında Selda Alkor, Yusuf Demirkol ve Enis Arıkan bulunmaktadır. Necati Ateş ve Özgür Çek ise bu tarihte doğan Türk futbolculardır.

3 Ocak’ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise Mel Gibson, Karl Glusman, Sergio Leone ve Nicole Beharie olarak sıralanabilirken futbolcular arasında da Carlos Barisio, Peter Taylor, Lee Bowyer ve Claudio Maldonado bulunmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos