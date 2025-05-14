3. Lig'de 3. tur maçları başlayacak!
3. Lig'de play-off 3. tur ilk maçları, oynanacak 4 maçla birlikte başlayacak. AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile Sebat Gençlikspor arasında oynanacak maç, HT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Nesine 3. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları oynanacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda turu geçen takımlar, finalde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların programı şöyle:
15 MAYIS PERŞEMBE
16.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)
16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bolluca)
16.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)