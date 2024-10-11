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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 3. İTÜ Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları 22-23 Ekim'de gerçekleşecek - İş-Yaşam Haberleri

        3. İTÜ Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları 22-23 Ekim'de gerçekleşecek

        İTÜ Maden Fakültesi'nin düzenlediği 3. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları, 22-23 Ekim 2024 tarihlerinde, İTÜ İhsan Ketin Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Bu yılki etkinlik, Türkiye madencilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yenilikçi çözümler ve sürdürülebilirlik temaları üzerine odaklanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:09
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        3. İTÜ Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları 22-23 Ekim'de
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        İTÜ Maden Fakültesi, III. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları ile Madencilik Sektörünü Bir Araya Getiriyor

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi tarafından düzenlenen III. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları, 22-23 Ekim 2024 tarihlerinde İTÜ İhsan Ketin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye madencilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren bu etkinlik, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilirlik temaları üzerine odaklanacak.

        Görsel: Hasan Mandal - İTÜ Rektörü
        Görsel: Hasan Mandal - İTÜ Rektörü

        Etkinlik, TETHYS: Trans-Eurasian Gateway ve EIT RawMaterials iş birliğiyle düzenlenirken buluşma, sektördeki en büyük akademi-endüstri iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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        Etkinlik, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve TETHYS-EIT RawMaterials Bölgeler Arası Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Leyla Keser'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Konuşmalar, Türkiye'nin madencilik sektöründeki stratejik rolü ve üniversite-sektör iş birliğinin önemine odaklanacak.

        Görsel: Prof. Dr . Mustafa Kumral - Maden Fakültesi Dekanı
        Görsel: Prof. Dr . Mustafa Kumral - Maden Fakültesi Dekanı

        Sorumlu Madencilik Paneli

        Çevresel sürdürülebilirlik ve sorumlu madencilik uygulamaları, Dr. Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu panelde tartışılırken, Türkiye'nin en büyük madencilik şirketlerinin temsilcileri, yeşil madencilik ve döngüsel ekonomiyi ele alacaklar.

        Etkinlik, akademisyenler ve sektör uzmanlarıyla birebir etkileşim imkânı sunarken öğrenciler, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük madencilik şirketlerinin temsilcileriyle tanışma, projelerini paylaşma ve kariyer planlarını şekillendirme fırsatı bulacak.

        Bu yıl 50'den fazla firma, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve akademik kurumun katılımıyla gerçekleşecek olan III. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları, Türkiye'nin madencilik sektöründe önemli isimleri bir araya getirecek. Avrupa Komisyonu tarafından kurulan ve dünyanın en büyük hammadde tedarik ve madencilik yatırım kuruluşlarından biri olan TETHYS-EIT RawMaterials Interregional Center iş birliği, Avrupa ve Orta Asya arasındaki hammadde tedarikinde güvenli ve sürdürülebilir çözümleri tartışma fırsatı sunacak.

        Görsel: Prof.Dr. Leyla Keser - TETHYS-EIT RawMaterials Interregional Center Direktörü
        Görsel: Prof.Dr. Leyla Keser - TETHYS-EIT RawMaterials Interregional Center Direktörü

        Etkinlikte, sektördeki son teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi ve Türkiye'nin yeşil madencilikteki öncülüğünün desteklenmesi hedefleniyor. Prof. Dr. Leyla Keser'in liderliğinde, Türkiye'nin madencilikte sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelerdeki rolü ön plana çıkarılacak.

        Etkinlik kapsamında yeşil enerji dönüşümü, döngüsel ekonomi uygulamaları, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kriterlerine uygun madencilik uygulamaları ve Türkiye'nin bu alanlardaki liderlik rolü de tartışılacak.

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