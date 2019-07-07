07 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde süs havuzuna giren 2 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı. Manisa'da ise çalıştığı inşaatta iskele kurmak isterken elindeki demirin elektrik akımına kapılması sonucu ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı. Şanlıurfa'da da evinin bahçesini sulayan bir kadın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA'DA BAHÇE SULARKEN AKIMA KAPILAN KADIN ÖLDÜ
Şanlıurfa'da evinin bahçesini sularken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Nofa Coşkunlar (59),Ceylanpınar ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki sebzeleri sulamak isterken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Coşkunlar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Coşkunlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
İZMİR'DE SÜS HAVUZUNA GİREN İKİ ÇOCUK AKIMA KAPILARAK AĞIR YARALANDI
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde parktaki süs havuzuna giren iki çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı'ndaki süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapıldı.
Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler Ceylan ve Erdem'i havuzdan çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Çocukların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yetkililer, süs havuzunda inceleme yaptı.
MANİSA'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK İKİNCİ KATTAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Manisa’nın Kula ilçesinde çalıştığı inşaatta iskele kurmak isterken elindeki demirin elektrik akımına kapılması sonucu ikinci kattan düşen genç ağır yaralandı.
Olay, saat 14.45 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi 309 Sokak üzeri Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu yanında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 309 sokak üzerinde bulunan bir inşatta çalışan S.A. (21),inşaatın dış yalıtımı için iskeleye çıktı. İskelenin ikinci katında bir kat daha kurmak isteyen S.A., elindeki demirin elektrik tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak iskelenin ikinci katından yere düştü. Genç inşaat işçisinin yere düştüğünü gören diğer inşaat işçileri, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralanan S.A.’ya ilk müdahaleyi yaparak Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı genç, burada yapılan tedavilerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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