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        Haberler Gündem Güncel 3 ilde daha okullara deprem tatili! | Son dakika haberleri

        3 ilde daha okullara deprem tatili!

        İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Deprem nedeniyle İstanbul'da okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edilmişti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.04.2025 - 01:31 Güncelleme: 24.04.2025 - 01:48
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        3 ilde daha okullara deprem tatili!
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        Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edildi. İstanbul'un ardından 3 ilde daha okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
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        KOCAELİ

        İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli’de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. 24 Nisan 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

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        Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 bir gün idari izinli sayılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.

        TEKİRDAĞ

        Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'da ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime bugün ara verildi.

        Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır” denildi.

        YALOVA

        Yalova Valisi Hülya Kaya, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

        Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da da hissedildiğini hatırlattı.

        İlde yapılan incelemelerde okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirten Kaya, şu ifadelere yer verdi:

        "Öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malul gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır."

        Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim-öğretimin bugün çevrim içi yapılacağını bildirdi.

        Rektörlüğün X hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle 24 Nisan 2024 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrim içi olarak yürütüleceği belirtildi.

        Açıklamada, "Ayrıca, 10 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personelimiz, ilgili tarih için bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul depremi
        #Tekirdağ
        #yalova
        #kocaeli
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