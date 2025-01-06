3 ilde 77 yerleşim yeri yolu kapandı

Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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DHA'nın haberine göre, Siirt'te gece yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari’de 20, Şirvan’da 5, Kurtalan’da 1 ve Eruh’ta 6 olmak üzere toplam 32 köyün yolu ulaşıma kapandı.

AA'nın haberine göre, Batman'ın Gercüş ilçesinde de gece başlayan kar nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.