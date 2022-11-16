Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı konut satış verilerini açıklarken Antalya'da yabancıya yapılan satıştaki oran dikkat çekti.
İstatistiklerin yayınlanmaya başladığı önceki 68 ayda yabancıya satışta ilk sırada olan İstanbul, temmuz ve ağustos aylarında zirveyi Antalya'ya kaptırmıştı. Eylül ayında İstanbul tekrar en çok yabancıya satış yapılan il olurken ekimde zirve yeniden Antalya'ya geçti.
Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 658 konut satışı ile İstanbul ve 490 konut satışı ile Mersin izledi.
ANTALYA'DA 3 KONUTTAN 1'İNİ YABANCILAR ALDI
Ülke genelinde satışta yüzde 6.2 pay ve 6 bin 323 konut satışı ile 3. sırada bulunan Antalya'daki konutların yüzde 33.58'ini yabancılar satın aldı.
Yabancıya satış oranında en yüksek diğer iller ise şöyle sıralandı: Mersin - yüzde 17.22, Yalova - yüzde 13.23, İstanbul - yüzde 9.76.
EN ÇOK RUSLARA SATIŞ YAPILDI
Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.
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