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Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasının bütçeye maliyeti mayıs ayında 4 milyar 842 milyon 661 bin TL oldu. 3 aylık maliyet 21 milyar 98 milyon 397 bin TL'ye ulaştı.

Mart Nisan Mayıs Toplam Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Korunmasına İlişkin Giderler (Bin TL) 11.700.437 4.555.299 4.842.661 21.098.397

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3 Haziran haftasında 931 milyar TL oldu.

ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak 20 Aralık'ta duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlandı.

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. İlk olarak mevduat sahiplerine ödemeler 23 Mart'ta başladı.

Söz konusu hesaplarda uygulanacak faiz oranı politika faizinin en fazla 300 baz puan üzerinde olabiliyor. Paranın vadeden önce çekilmesi durumunda kur farkı ödenmiyor.