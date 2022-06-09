Dolar/TL bugün 17.20'yi aşarken, kurda son 1 haftada yüzde 4.5 yükseldi. Dolar/TL son 1 ayda yüzde 14, 2022 genelinde ise yüzde 29 yükseldi.
TL'deki bu erime her geçen hafta Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürünlerine ilginin artmasına yol açıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre 3 Haziran haftasında toplam KKM hesapları 26 milyar 848 milyon TL artarak 930 milyar 986 milyon liraya ulaştı.
KKM hesaplarının son 3 aydaki seyri:
3 Haziran'dan önceki 3 haftada KKM hesaplarında sırasıyla 29 milyar TL, 25 milyar 883 milyon TL ve 29 milyar 385 milyon TL'lik artışlar yaşanmıştı.
Eğer KKM'ye kayış aynı hızda devam ederse haziran sonuna kadar 1 trilyon liralık büyüklüğe ulaşılacak.
ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak 20 Aralık'ta duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlandı.
KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. İlk olarak mevduat sahiplerine ödemeler 23 Mart'ta başladı.
TOPLAM MEVDUAT 6.6 TRİLYON LİRA
Bu arada BBDK verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat da, geçen hafta 68 milyar 747 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 674 milyar 56 milyon lira oldu.
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