Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 3 Aralık ne günü, bugün ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir?

        3 Aralık ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir?

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyada farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen Dünya Engeliler Günü, toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. İşte Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 23:56 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün ne günü sorusu, günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Aralık ayının gelişiyle birlikte 3 Aralık tarihinde farkındalık yaratmak adına törenler düzenlenen Dünya Engelliler Günü gündemdeki yerin aldı. Peki, 3 Aralık ne günü, bugün ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...

        • 2

          3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

          Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

        • 3

          BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa