3 Aralık ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir?
3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyada farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen Dünya Engeliler Günü, toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. İşte Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi...
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Bugün ne günü sorusu, günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Aralık ayının gelişiyle birlikte 3 Aralık tarihinde farkındalık yaratmak adına törenler düzenlenen Dünya Engelliler Günü gündemdeki yerin aldı. Peki, 3 Aralık ne günü, bugün ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...
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3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?
Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.
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BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.
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