2.Türk astronot Atasever'le görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. Erdoğan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaydaki merakını giderecek adımları atacaksın. Sen. 2 astronutumuz olacaksın ama son olmayacaksın." ifadelerini kullandı.

CANLI BAĞLANTIDA KONUŞTU

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu haziran ayında gerçekleştirilecek. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

"SON OLMAYACAKSIN"

Erdoğan konuşmasında "Alper Ağabeyi'nin dezavantajları vardı ama senin önünde Alper Ağabey gibi bir avantajın var. Çok daha avantajlı bir uçuşu gerçekleştireceksin. Bu görev ile genç nesillerin bilime olan ilgisini artıracak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarına çok büyük bir zemin hazırlayacaksınız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaydaki merakını giderecek adımları atacaksın. Sen. 2 astronutumuz olacaksın ama son olmayacaksın" ifadelerini kullandı.

HAFIZLIK TÖRENİNE KATILDI FOTO: DHA DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programla icazet aldı. Programa Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okuduğu icazet törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, öğrencilere hediye verdi ardından Cuma namazını kılarak camiden ayrıldı.