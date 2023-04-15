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Dünya tarihinde ilk kez Fransa’da uygulandıktan sonra tüm dünyaya yayılma imkânı bulan plaka sistemi, o tarihten günümüze halen daha kullanılmaktadır. Peki, 29 nerenin plakası? Gümüşhane ilçelerinin plaka kodları nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

29 Plaka Numarası Hangi İlin?

Bizlere, 29 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde vereceğimiz cevap Gümüşhane olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu yıllarında ilk önce Erzurum, daha sonra ise Trabzon sancağına bağlı olan bölge, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1925 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır.

Gümüşhane ilinin bir plaka koduna sahip olması ise 27 Eylül’de yayınlanan ve 24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe giren bir yönetmelik neticesinde gerçekleşmiştir. 1962 yılında uygulanmaya başlayan bu kararla, Türkiye’deki 67 şehrin tamamına birer plaka numarası ataması yapılmış ve Gümüşhane de alfabetik sıralaması gereğince 29 plaka kodunu almıştır. İlk etapta 67 olan vilayet sayısının zaman içinde artması ve 81 olması neticesinde de Türkiye’de kullanılan plaka kodlarına eklemeler gerçekleşmiş ve bu sayı günümüzde il sayısına paralel olarak 81 olmuştur.

Karedeniz Bölgesi vilayetlerinden bir tanesi olan Gümüşhane’nin yüzölçümü 6.440 kilometrekare nüfusu ise 2022 nüfus sayımına göre 144 bin 544’tür. Gümüşhane’de trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre 26 bin 668 olarak saptanmıştır. Gümüşhane iline kayıtlı olan ve plaka kodu 29 olan bu araçlar arasında hususi otomobillerden tarımsal faaliyette kullanılan araçlara, ağır tonajlı kamyonlardan özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Gümüşhane İlçeleri Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plakalarda, ilk sırada yer alan rakam ve sayılar illerin; onun hemen arkasından gelen harf ve harf grupları ise ilçelerin kodunu bize göstermektedir. Buradan hareketle bir araç plakasının ortasında yer alan harflere bakarak, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiği bilgisine ulaşabilmek mümkündür.

Bu ara başlığımız altında Gümüşhane vilayetinin merkez ilçelerinin, Torul ilçesinin, Şiran ilçesinin ve Kelkit ilçesinin plaka kodlarını sizler için derledik. Şimdi gelin, Gümüşhane ilçeleri plaka kodları nelermiş birlikte göz atalım:

Gümüşhane Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

29 AC 001 - 29 AP 999

29 D 0001 - 29 D 0045

29 M 0001 - 29 M 0250

29 T 0001 - 29 T 0250

Torul İlçesi Plaka Kodları:

29 DA 001 - 29 DA 999

29 M 1201 - 29 M 1399

Şiran İlçesi Plaka Kodları:

29 AV 001 - 29 AU 999

29 M 0901 - 29 M 0999

29 T 0401 - 29 T 0500

Kelkit İlçesi Plaka Kodları:

29 AS 001 - 29 AT 999

29 AY 001 - 29 AY 999

29 M 0251 - 29 M 0700

29 T 0251 - 29 T 0400

Haberi Hazırlayan : Türker Üner