Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında gerçekleştirdiği İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü geldi. Bu noktada yurttaşlar, 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını, hastane ve eczanelerin açık ya da kapalı olacağını araştırmaya başladı. Peki, 29 Mayıs'ta hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...