29 Ekim’in tatil olup olmadığı araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır. Ekim ayına girilmesiyle ülkenin dört bir yanında kutlanacak özel bir gün olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı ve bu sene kalan resmi tatiller merak konusu oldu. Peki 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?