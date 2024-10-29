29 Ekim şiirleri: 2,3,4 kıtalık Cumhuriyet'in 101.yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
29 Ekim şiirleri bu yıl da etkinliklerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Cumhuriyet Bayramı şiirleri arasından en güzel seçenekleri değerlendirecek olan öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun derinliklerini yaşatmaya çalışacak. İşte birbirinden güzel 2,3,4 kıtalık kısa ve uzun en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve bayram hakkında detaylı bilgiler..
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29 Ekim şiirleri… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 101. kez kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı öncesi başta öğrenciler olmak üzere herkes 29 Ekim şiirlerini araştırıyor. İşte en güzel ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
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CUMHURİYET’E
Bağımsızlık, hürriyet,
Sendedir Cumhuriyet.
Kutluyoruz tüm millet,
Varol sen Cumhuriyet.
Seninle mutlu vatan
Uğrunda dökeriz kan,
Armağansın Ata’dan,
Varol sen Cumhuriyet.
Ulusumu yücelttin,
Uygarlığa yönelttin,
Yurdumu cennet ettin,
Varol sen Cumhuriyet.
Albayrağıma sarıl,
Aydınlat ışıl ışıl,
Kutlasın binlerce yıl,
Varol sen Cumhuriyet.
29 EKİM
Cumhuriyet Bayramı
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde,
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz ekimi
Karşılarız neşeyle,
Çünkü bu günde erdik
Büyük Cumhuriyete.
Yürüyün arkadaşlar,
Hep ileri koşalım.
Bugün bayramımız var.
Gelin bayramlaşalım.
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CUMHURİYET IŞIĞI
Cumhuriyet bir ışıktır,
Yolumuzu aydınlatan,
Özgürlüğün ve barışın,
Adını dünyaya yazan.
Atatürk'ün mirasıdır,
Korumak boynumuz borcu,
Cumhuriyet sonsuza dek,
Kalbimizdeki en büyük coşku.
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AKDENİZ’E DOĞRU
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...
CUMHURİYET
Ay yıldızlı al bayraklar,
Her yanda dalgalanıyor.
Süslendi evler, sokaklar.
Renk renk ışıklar yanıyor.
Yıllardan önce bugün,
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk’ün,
Armağanı CUMHURİYET.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
CUMHURİYET Türklük demek.
Sevinçle, sağlıkla geçsin,
Sabahımız, akşamımız,
Kutlu olsun hepimize,
CUMHURİYET bayramımız.
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CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik,
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Canımızsın,
Şanımızsın,
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
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