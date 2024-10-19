29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak
Giriş: 19.10.2024 - 08:41 Güncelleme: 19.10.2024 - 08:41
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.
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