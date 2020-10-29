29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması EBA TV 29 Ekim ders var mı? Sorusunun sorulmasına sebep oldu. Eğitimlerini EBA TV'den almaya devam eden öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı evlerinde karşıladı. Veliler ve öğrenciler Cumhuriyet Bayramı gününde EBA TV üzerinden ders işlenecek mi merak ediyor. 29 Ekim'in tam gün resmi tatil olacağı biliniyor. Peki EBA TV 29 Ekim ders olacak mı? TRT EBA TV 29 Ekim canlı yayın olacak mı? 29 Ekim EBA TV yayın akışı...

29 EKİM EBA CANLI DERS OLACAK MI?

Velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği şeylerden biri de EBA TV 29 Ekim canlı ders olacak mı? Sorusu. EBA TV haftalık ders programına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü EBA TV canlı ders yapılmayacak. EBA TV haftalık programda 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapılacak.

29 EKİM EBA CANLI DERS PROGRAMI

EBA 29 EKİM ÖZEL YAYINI