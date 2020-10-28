Türkiye, Cumhuriyetin 97. yıldönümünü coşku ve şükranla kutluyor. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye'ye Cumhuriyeti armağan etti. Türk ulusunun hayatında çok önemli bir yer teşkil eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirleri bu özel günü coşku içinde anmanıza katkı sunmak için hazırladık. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve şiirleri...