28 yıl sonra çözülen cinayette çarpıcı FETÖ ayrıntısı!

Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında merkez Meram ilçesinde boş bir arazide Mehmet Ali Atıcı’nın cesedi bulundu ve yapılan çalışmalar sonrasında olayın fail ya da failleri tespit edilemedi.

İHA'nın haberine göre, cinayet zanlısı gözaltına alınırken, zanlının olayı gizleyen amcasının oğlu FETÖ’den ihraç polis memuruna da suçu bildirmemekten işlem yapıldı.

Konya’da polis ekipleri 28 yıl önce işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen Mehmet Ali Atıcı’nın dosyasını tozlu raflardan indirerek kurulan özel ekip sayesinde olayı aydınlattı.

Cinayet zanlısının amcasının oğlu olduğu öğrenilen, 2018 yılında FETÖ’den ihraç polis memuru Mustafa E. ile sık sık görüşmeler yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip, görüşmelerde zanlı Ahmet E.’nin korku ve panik içerisinde yıllar önce işlediği cinayetle ilgili itiraflarda bulunduğu, FETÖ’den ihraç Mustafa E.’nin kendisine korkmaması gerektiği ve olayın üzerinden yıllar geçmesi sebebiyle yakalanmasının artık mümkün olmadığı şeklinde telkinde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce olayın şüphelisi Ahmet E. (53) yakalanarak gözaltına alındı.

Özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalarla başarılı operasyonlara imza atan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, kurulan özel ekiple 1994 yılında öldürülen Mehmet Ali Atıcı ile öldürüldüğü dönemde aynı mahallede ikamet eden cinayet zanlısı Ahmet E.’yi takibe aldı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro ekiplerinin cinayet zanlısıyla yaptığı görüşmede, 1994 yılı Ağustos ayında gece saatlerinde müstakil evlerinin bahçesine giren bir kişiyle tartıştıklarını, 1997 yılında vefat eden babası ile birlikte adamı darp ettiklerini ve sonrasında 3 tekerlekli motosiklete bindirip boş bir araziye attıklarını itiraf etti.

Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan polislikten ihraç olan Mustafa E.’ye ise “Suçu Bildirmeme” şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.