28 yaşındaki Recep'ten acı haber!

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Zonguldak'taki olay, saat 15.30 sıralarında Merve Altı Plajlar mevkisinde meydana geldi. Arkadaşları ile denize giren Recep Dinler, boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin arkadaşları ve cankurtaranlar denizde çırpınan Dinler’i çıkardı.

Dinler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Recep Dinler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.