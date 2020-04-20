20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden Alibaba, üç yıllık dev yatırımını açıkladı. Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle iş yazılımlarına artan talep nedeniyle Alibaba'nın bulut altyapısı için 200 milyar yuan, yaklaşık 28 milyar dolarlık kaynak ayıracağı belirtildi.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu fonun veri merkezi altyapısının inşasının yanı sıra yarı iletken ve işletim sistemi geliştirilmesine de harcanacağı bildirildi.
Alibaba, koronavirüs salgını başladığında Hangzhou yerel hükümetine yardımcı olmak üzere bir dijital sağlık gözlem sistemi yaratmış ve kırmızı, sarı, yeşil kodlarla işleyen sistem daha sonra ülke çapında kullanılır olmuştu.
Çin'deki beyaz yakalı çalışanların büyük bölümü şubat ayında evden çalışırken, yüzde 46 ile ülkenin bulut bilişim pazarındaki en büyük paya sahip şirketi olan Alibaba, başta işletme ve okullarda iletişim amaçlı olarak kullanılan DingTalk ve sosyal medya uygulaması Weibo olmak üzere yazılıma olan talebin yükselttiğine vurgu yaptı.
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Sistem üzerinde çok fazla yük oluşması, kullanıcıların bağlantılarda gecikme şikayetlerinde bulunmasına neden oluyor. Alibaba'nın bulut hizmetlerini yöneten Jeff Zhang, virüsün yol açtığı ekonomik durgunluk toparlanma sürecine girdikten sonra yaptıkları yatırımın işleri daha da hızlandırmasını beklediklerini söyledi.
Çinli devin en hızlı büyüdüğü sektörler arasında olan bulut biriminin gelirleri 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 62 artmış ve ilk kez bir çeyrekte 10 milyar yuan, yaklaşık 1.5 milyar doları aşmıştı.
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