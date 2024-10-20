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        Haberler Bilgi Yaşam 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim 2024 Pazartesi günü okul var mı, ders yapılacak mı?

        28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?

        28 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 28 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda tatil olacak. Peki 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 00:09
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        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki 28 Ekim okullar tatil mi, Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?

        • 2

          29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANG GÜNE DENK GELİYOR?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

        • 3

          28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

          Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

          28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmî tatil günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ancak tören sorumluluğu olmayan öğrenciler için 1.5 günlük tatil imkanı ortaya çıkmaktadır.

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