27 Nisan televizyon yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Oğlum, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Kadir Gecesi Özel, Kolonya Cumhuriyeti, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Gülümse Kaderine yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 27 Nisan Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;