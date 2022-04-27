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27 Nisan 2022 Çarşamba Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var?

27 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV yayın akışında hangi diziler var?

Bugün televizyonda hangi dizi, film ve programların yer aldığı merak ediliyor. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü yayın akışında hangi yapımların olduğu araştırılıyor. 27 Nisan Çarşamba TV yayın akışında; Oğlum, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Kadir Gecesi Özel, Kolonya Cumhuriyeti, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Gülümse Kaderine yapımları yer alıyor. İşte, 27 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

27.04.2022 - 15:17 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 27 Nisan televizyon yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Oğlum, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Kadir Gecesi Özel, Kolonya Cumhuriyeti, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Gülümse Kaderine yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 27 Nisan Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Oğlum

    00:15 Baba

    02:45 Aziz

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya İle Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

    20:00 Gülümse Kaderine

    02:30 Mahkum

    00:30 Şevkat Yerimdar

    03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

    04:30 Her Yerde Sen

    06:00 Aşk Yeniden

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    16:45 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

    22:45 Çok Güzel Hareketler 2

    23:15 Kadir Gecesi Özel

    04:45 Yabancı Damat

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Pelin’in Mutfağı

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

    22:15 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

    00:30 Aramızda Kalsın

    03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

    04:50 Söz

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