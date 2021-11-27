Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de gün içinde kaydedilen tüm verileri her gün düzenli olarak https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosu ve koronavirüste günlük vaka sayılarının yer aldığı bu sistemde yer alan bilgilere göre Türkiye'de geride bıraktığımız 24 saat içinde 24 bin yeni vaka tespit edildi.
27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu her akşam sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaşıyor ancak 27 Kasım verileri henüz belli olmadı.
GÜNCEL VAKA VE VEFAT SAYILARI
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE NELER OLDU?
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 341 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,3, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,50 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 987 bin 705 doza yükseldi. 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor."
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