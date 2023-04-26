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İnsanın içgüdüsel olarak bitmek bilmeyen bir gelecek merakı vardır. Bu merak onların astrolojiye yönelmesine sebebiyet vermektedir. Burçlar hem gelecek üzerinde hem de kişilik üzerinde etkiye sahiptir. Her burcu belirleyen belli özellikler vardır. Kimi duygusallığıyla kimi sabit fikirliliğiyle tanınmaktadır. Peki, 26 Haziran hangi burç? 26 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 26 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

26 Haziran Hangi Burç?

26 Haziran’da doğanların burcu yengeç burcudur. Hassas ve kırılgan yapısıyla bilinen yengeç burcu Ay gezegeni tarafından yönetilmektedir.

26 Haziran Burcu Ne?

26 Haziran yengeç burçlarının tarihidir. Yengeç burcu 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını kapsamaktadır. Yengeç burcunun elementi su, niteliği öncüdür.

26 Haziran Burcu Özellikleri

Yengeç burcu deyince çoğumuzun aklına hassas yapıları gelmektedir. Yengeç burçları Zodyak’ın en duygusal burçlarından biridir. Duygusallıkları o kadar yoğundur ki hayatlarında mantığa yer yoktur. Bu hem ikili ilişkilerinde hem de arkadaşlık, iş ilişkilerinde geçerlidir. Yengeç burcu etrafındaki herkesi mutlu etmek ister ve bunun için de elinden geleni yapar. Onların mutluluğu kendi mutluluklarıdır. Ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirmekten hoşlanır. Partiler ve etkinlikler onlara göre değildir. Evde oturup ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eder. Ruhsal dalgalanmalar yaşadıkları dönemlerde manipülasyona başvurabilirler. Çatışmalar ve tartışmalar yengeç burcuna göre değildir. Bir ortamda tartışma başladığında yengeç burcu oradan uzaklaşır.

26 Haziran Burcu Erkeği

Yengeç burcu erkeği duygusal konularda adeta bir beyaz atlı prenstir. Sizi tam anlamıyla hikâyelerdeki prensesler gibi hissettirir. Bir dediğinizi iki yapmaz. Rahatınız ve güveniniz için yapamayacağı şey yoktur. Yengeç erkekleri oldukça kıskanç ve koruyucudurlar. Kimi zaman bu koruyucu yapıları karşısındakini sıkabilir ancak onun tek istediği sizin güvende hissetmenizdir. Yengeç erkekleri annelerine çok düşkündür. Genel itibariyle aile arasındaki ilişkileri kuvvetlidir. Oldukça evcimen olduklarından dolayı seyahat tarzı etkinlikler onlara göre değildir. Maceracı ve risk almayı seven yapıları yoktur. Sakin ve dingindirler. Nostaljik hediyelere bayılırlar. Onlar için bir hediyenin maliyeti değil, anlamı önemlidir.

26 Haziran Burcu Kadını

26 Haziran’da doğan yengeç burcu kadının başkalarını mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar ve bunun için de bir takdir beklerler. Başkalarının mutluluğunu kendi mutluluklarından önce tutarlar. Oldukça anaç yapıdadırlar. Doğuştan anne olmaya ve yuva kurmaya eğilimleri vardır. Karşısındaki kişiyle derin bir bağ kurmak ister, yüzeysel ilişkilerden hoşlanmaz. Hayatında çok fazla insan yoktur ancak hayatındaki insanlar da uzun süreli dostluklardan oluşur. Kalbi kırılan yengeç kadını karşısındakini affetse de yaptığını kolay kolay unutmaz. Kinci yapıları bu noktada ön plana çıkmaktadır. Karşındaki kadar ne kadar çok sevilirse ona o kadar çok bağlanır.

26 Haziran Burcu Yorumu

Sevgi, bağlılık ve duygusallığın burcudur.

Sadakat ve güven ilişkilerin temelini oluşturur.

Hassas yapılıdırlar, bu sebeple olur olmadık durumlara alınganlık gösterebilirler.

Ev hayatına düşkündürler.

Sosyalleşmekten pek hoşlanmazlar.

Kinci yapıları vardır. Kendilerine yapılan yanlışları unutmaz.

Daha çok duygularıyla hareket ederler.

Yaratıcı ve sezgiseldirler.

Her daim özel hissetmek isterler.

26 Haziran Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlar doğduğunuz günün saat ve dakikasına göre hesaplanmaktadır. 26 Haziran’da doğan birisi detaylı olarak doğum tarihini biliyorsa yükselen burcunu öğrenebilir.

26 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Ceylan

Yazar Kemal Ermetin

Voleybolcu Gözde Kırdar

Futbolcu ve teknik direktör Candan Tarhan

26 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Ariana Grande

Şarkıcı Chris Isaak

Şarkıcı Baek Ye-rin

Oyuncu Jennette McCurdy

Oyuncu Katrin Heß

Oyuncu Chris O'Donnell

Oyuncu Eleanor Parker

Oyuncu Peter Lorre

Manga sanatçısı Tite Kubo

Amerikalı basketbolcu Iman Shumpert

Amerikalı basketbolcu Raymond Felton

Amerikalı basketbolcu Deron Williams

Fransız basketbolcu Rudy Gobert

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo

Kosta Rikalı futbolcu Joel Campbell

İtalyan futbolcu Paolo Maldini

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram