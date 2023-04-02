2022-2023 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (2 NİSAN)





SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

1 NİSAN 2023 CUMARTESİ

Başakşehir 1-0 Ankaragücü

Trabzonspor 3-4 Kayserispor

Galatasaray 2-0 Adana Demirspor

2 NİSAN 2023 PAZAR

Ümraniyespor 2-2 Konyaspor

Giresunspor 2-2 Alanyaspor

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

3 NİSAN 2023 PAZARTESİ

20:30 İstanbulspor - Karagümrük