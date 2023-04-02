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Haberler Futbol Süper Lig 26. hafta Süper Lig puan durumu (2 Nisan 2023) 26. hafta Süper Lig'de maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü

26. hafta Süper Lig puan durumu (2 Nisan) Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları ve kalan maçlar

Süper Lig'de artık son dönemece girildi. Ligde son haftalara doğru ligin zirvesi ve alt sıralarında heyecan iyice artmaya başladı. İşte son olarak bu akşam oynanan Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesiyle devam eden Süper Lig 26. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve haftanın kalan maçları...

Giriş: 02.04.2023 - 23:14 | Güncelleme: ABONE OL
26. hafta Süper Lig puan durumu (2 Nisan 2023) 26. hafta Süper Lig'de maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü
HABERTURK.COM

2022-2023 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (2 NİSAN)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

1 NİSAN 2023 CUMARTESİ

Başakşehir 1-0 Ankaragücü
Trabzonspor 3-4 Kayserispor
Galatasaray 2-0 Adana Demirspor

2 NİSAN 2023 PAZAR

Ümraniyespor 2-2 Konyaspor
Giresunspor 2-2 Alanyaspor
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

3 NİSAN 2023 PAZARTESİ

20:30 İstanbulspor - Karagümrük

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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