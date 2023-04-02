2022-2023 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...
SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (2 NİSAN)
SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
1 NİSAN 2023 CUMARTESİ
Başakşehir 1-0 Ankaragücü
Trabzonspor 3-4 Kayserispor
Galatasaray 2-0 Adana Demirspor
2 NİSAN 2023 PAZAR
Ümraniyespor 2-2 Konyaspor
Giresunspor 2-2 Alanyaspor
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
3 NİSAN 2023 PAZARTESİ
20:30 İstanbulspor - Karagümrük