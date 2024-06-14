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        250 saatlik görüntünün ardından yakalandılar

        Kütahya'da kamu kurumlarından 200 bin liralık malzeme çalan 4 hırsızlık şüphelisi 250 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:35
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        250 saatlik görüntünün ardından yakalandılar
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        Kütahya’da iki farklı kamu kurumundan 200 bin lira değerinde kablo, jeneratör ve elektrikli iş makinesi çalan 4 şüpheli, 250 saat izlenen kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Vefa Mahallesi’nde 19 bin lira değerinde 100 metrelik kablo ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde TCDD’ye ait depodan yaklaşık 185 bin lira değerinde kesme makinesi, 2 adet el tirfonöz, jeneratör ile odun kesme motoru çalındı.

        GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

        Kurum yöneticilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerleri ile olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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        Yaklaşık 250 saatlik görüntü incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin bir hastanede temizlik personeli olan K.S. (44), A.U. (46) ile İ.Ö. (22) ve A.K.S. (19) olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ‘kamu kurumundan hırsızlık’ suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise kamu kurumlarının güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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