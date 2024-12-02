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        Haberler Gündem Güncel 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ele geçirildi! | Son dakika haberleri

        25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ele geçirildi!

        İstanbul'da bir otel odasında 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:12
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        25 bin sahte dolar ele geçirildi!
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        Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, bir otel odasında sahte dolar ve avro ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 29 Kasım'da Bağcılar'daki otel odasına operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 25 bin sahte dolar ile 58 bin sahte euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Reşat İ, Uzan S. ve Fatih T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Fotoğraflar: İHA

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