Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu gündemde. Uzun süredir bir düşüp bir çıkarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran altın yönünü yine aşağı çevirdi. 24 Temmuz Cumartesi günü gram altın 500 TL'nin altında kaydedildi. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 499,49 TL'den, çeyrek altın ise 810,09 TL'den işlem görüyor. İşte 24 Temmuz altın fiyatlarında son durum...