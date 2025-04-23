1898 - İspanya, Küba'nın bağımsızlığını destekleyen ABD'nin Ada'nın boşaltılması isteğini reddederek, ABD'ye savaş ilan etti.

1909 - İstanbul'a gelen Hareket Ordusu, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.

1915 - İstanbul'da Ermeni topluluğunun önde gelenlerinden 2345 kişi tutuklandı.

1916 - Patrick Pearse önderliğindeki "İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği" adlı gizli milliyetçi örgüt, Postane Baskını ile Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı Paskalya Ayaklanması'nı başlattı.

1920 - Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne seçildi.

1939 - Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Atatürk'ün ve İnönü'nün bir görevlisi olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

1946 - Ulvi Cemal Erkin'in "Birinci Senfonisi", Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ilk kez seslendirildi.

1955 - Endonezya'nın Bandung kentinde 18 Nisan'da, 29 bağlantısız Afrika ve Asya ülkesinin bir araya geldiği konferans sona erdi; sonuç bildirgesinde sömürgeciliğin ve ırkçılığın son bulması istendi. (bknz. Bandung Konferansı)

1959 - Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Shell ve Anglo-Egyptian petrol şirketlerini kamulaştırma emri verdi.

1967 - Sovyetler Birliği'ne ait Soyuz 1 uzay aracı, dünyaya dönüş sırasında yere çakıldı.

1972 - Türkiye Büyük Millet Meclisi; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını yeniden onayladı.

1978 - Ereğli Kömür İşletmesi'nin Armutçuk üretim bölgesindeki grizu patlamasında, 17 işçi öldü.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, not defterine, "Durum hiç de iyi değil. Hiçbir şeyin hâlledildiği yok. Galiba sonunda bu işe müdahale etmek zorunda kalacağız." yazdı.