24 Nisan ne günü? 24 Nisan'da ne oldu, anlamı ne?
"24 Nisan ne günü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 24 Nisan'da ne oldu? İşte 24 Nisan'da tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...
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Tarih boyunca 24 Nisan, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 24 Nisan’da meydana gelen dikkat çekici olaylar...
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24 NİSAN NE GÜNÜ?
1512 - I. Selim, Osmanlı İmparatorluğu tahtına çıktı.
1513 - Yenişehir Muharebesi, I. Selim ile ağabeyi Ahmet Sultan arasında gerçekleşen taht kavgasının sonu.
1558 - İskoç Kraliçesi I. Mary, Dofen II. François ile Notre Dame Katedrali'nde evlendi.
1704 - Amerika'nın ilk gazetesi olan The Boston News-Letter, John Kampbell tarafından Boston'da basıldı.
1800 - Dünyanın en büyük kütüphanesi olan Kongre Kütüphanesi kuruldu.
1830 - Osmanlı Hükûmeti, Yunan Devleti'nin varlığını resmen kabul etti.
1854 - I. Franz Joseph ile Elisabeth (namıdiğer Şisi) Augustinerkirche'de evlendiler.
1877 - Rusya, Eflak ve Boğdan'a girerek Osmanlılara savaş açtı, böylece 93 Harbi olarak anılan Osmanlı-Rus savaşı başlamış oldu.
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1898 - İspanya, Küba'nın bağımsızlığını destekleyen ABD'nin Ada'nın boşaltılması isteğini reddederek, ABD'ye savaş ilan etti.
1909 - İstanbul'a gelen Hareket Ordusu, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.
1915 - İstanbul'da Ermeni topluluğunun önde gelenlerinden 2345 kişi tutuklandı.
1916 - Patrick Pearse önderliğindeki "İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği" adlı gizli milliyetçi örgüt, Postane Baskını ile Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı Paskalya Ayaklanması'nı başlattı.
1920 - Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne seçildi.
1939 - Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Atatürk'ün ve İnönü'nün bir görevlisi olduğunu belirten bir konuşma yaptı.
1946 - Ulvi Cemal Erkin'in "Birinci Senfonisi", Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ilk kez seslendirildi.
1955 - Endonezya'nın Bandung kentinde 18 Nisan'da, 29 bağlantısız Afrika ve Asya ülkesinin bir araya geldiği konferans sona erdi; sonuç bildirgesinde sömürgeciliğin ve ırkçılığın son bulması istendi. (bknz. Bandung Konferansı)
1959 - Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Shell ve Anglo-Egyptian petrol şirketlerini kamulaştırma emri verdi.
1967 - Sovyetler Birliği'ne ait Soyuz 1 uzay aracı, dünyaya dönüş sırasında yere çakıldı.
1972 - Türkiye Büyük Millet Meclisi; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını yeniden onayladı.
1978 - Ereğli Kömür İşletmesi'nin Armutçuk üretim bölgesindeki grizu patlamasında, 17 işçi öldü.
1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, not defterine, "Durum hiç de iyi değil. Hiçbir şeyin hâlledildiği yok. Galiba sonunda bu işe müdahale etmek zorunda kalacağız." yazdı.
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1980 - İran'da rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için girişilen kurtarma operasyonu, rehineler kurtarılamadan sekiz ABD askerinin ölümüyle sonuçlandı.
2001 - Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, "Beyaz Enerji Operasyonu"na ilişkin soruşturmayı tamamlayarak dava açtı.
2004 - Kıbrıs'ta Annan Planı için referandum yapıldı. Türk tarafının kabul ettiği plan, Rum tarafının reddetmesi sonucu hayata geçirilemedi.
2007 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığına aday göstereceklerini açıkladı. Abdullah Gül de Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM Başkanlığına başvurdu.
2012 - ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915'te yaşanan olayları anma günü olarak seçtiği 24 Nisan'daki konuşmasında, geçen yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.