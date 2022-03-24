24 Mart anlık ve canlı verilerle 1 Euro ne kadar? Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?

Gün içinde en yüksek 16,39 olan Euro kuru %-0,25 düşüşle güne başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 24 Mart 2022 Perşembe günü itibarıyla güncel euro kuru...

24 MART ANLIK VE CANLI EURO KURU

24 Mart saat 10.00 itibarıyla 1 euro 16,30 liradan işlem görüyor.

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