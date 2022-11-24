3 aylık öğretmendi! Şehit öğretmen Ayşenur'a ağlatan tören!

AA

Gaziantep'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karkamış Kaymakamlığı bahçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Aybüke Alkan için tören gerçekleştirildi. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

OKULUNUN KAPISINA KARANFİL BIRAKILDI AA'da yer alan habere göre İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Kendirci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kaymakam Furkan Çakır, Belediye Başkanı Ali Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kamil Çaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kendirci, çok sayıda öğretmen ve öğrenci, şehit öğretmen Alkan'ın görev yaptığı Kocatepe İlkokulu kapısına karanfil bıraktı.

ÖĞRENCİSİ ONA YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU Tören, dua edilmesi ve okulun 3. sınıf öğrencilerinden Sümeyye Tekin'in şehit öğretmen Ayşenur Alkan için yazdığı şiiri okumasıyla sona erdi. Alkan'ın mesai arkadaşları ve öğrencileri, törende duygulu anlar yaşadı.