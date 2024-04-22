23 Nisan konseri

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Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserlerinde yer aldı. 19 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda ve 20 Nisan’da Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anlatımlı çocuk konserlerinde 31 DÇSO üyesi olmak üzere toplam 71 kişi sahne alırken, konserlerin şefliğini Tolga Taviş üstlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak ve bu coşkuyu paylaşmak adına gerçekleştirilen konserleri yaklaşık 1400 kişi izledi.

Efdal Altun’un anlatıcılığı eşliğinde Fonikler Köyü ve Büyülü Orkestra isimli anlatımlı eserlerin yer aldığı konserde, izleyiciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken unutulmaz dakikalar yaşadılar. Kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında 82 konser gerçekleştiren DÇSO, bugüne kadar 1100'den fazla öğrenciye ulaştı. DÇSO, gerçekleştirdiği canlı performanslarla da 100 binden fazla izleyiciyle buluştu. Şefliğini Prof. Rengim Gökmen’in üstlendiği DÇSO, dünyaca ünlü Türk ve yabancı sanatçıların dışında uluslararası orkestralarla sahne alarak klasik müziği daha geniş kitlelere yayma misyonunu sürdürüyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de çeşitli projelerde bir araya geldi.