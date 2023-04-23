3 NİSAN ETKİNLİKLERİ İSTANBUL'DA NEREDE, SAAT KAÇTA?
(TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.)
Müze Gazhane 23 Nisan Çocuk Şenliği
11:00-17:00 (Tüm Gün) Dalin ile Yüz Boyama – Maskotla Eğlence – Meydan
11:00-17:00 (Tüm Gün) Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck
11:00-17:00 (Tüm Gün) Sosis Balon – Meydan
11:30 Dans & Zumba Kids – Meydan
12:00 23 Nisan Bandosu – Meydan
12:00 Sihirli Kağıt (6-10 Yaş) T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)