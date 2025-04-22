ANKARA

EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptığını duyurdu. Böylece otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında uygulanacak ücretsiz seferler sayesinde aileler, çocukları ile birlikte hem Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine hem de şehir içi gezilere ücretsiz şekilde erişebilecek.