Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba bugün noterde işlem yapılabilir mi, nöbetçi noterler hizmet verecek mi?

        23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi noter hizmet verecek mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, noter işlemleri olan vatandaşlar bu özel günde noterlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 23 Nisan'da noterlerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Özellikle belge onayı, vekaletname ya da satış işlemleri gibi işlemlerini halletmek isteyenler, noterlerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle beraber, başta noterler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun mesai saati merak ediliyor. Noterde işleri olan vatandaşlar, 23 Nisan'da noterlerin durumunu merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı?

        • 2

          23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak sayılıyor bu nedenle kamu sektörü ve dolayısıyla noterler de kapalı olacak.

        • 3

          23 NİSAN'DA NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

          23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler 24 Nisan Perşembe günü çalışmaya devam edecek.

        23 Nisan’da EFT ve havale yapılır mı?
        23 Nisan’da EFT ve havale yapılır mı?
        23 Nisan'da borsa ve bankalar açık mı?
        23 Nisan'da borsa ve bankalar açık mı?
        23 Nisan’da AVM’ler açık mı?
        23 Nisan’da AVM’ler açık mı?
        23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi?
        23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Habertürk Anasayfa