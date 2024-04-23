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        Haberler Gündem 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan 1920 önemi nedir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan önemi, anlamı ve tarihçesi!

        23 Nisan'da ne oldu? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920 tarihinin önemi, anlamı ve tarihçesi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını coşkuyla kutladığımız 23 Nisan anlamı ve önemi ile öne çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılarak egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan'da ne oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 23 Nisan önemi, anlamı ve tarihçesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:57
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        • 1

          Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmî bayram olarak kabul edilmesinden bu yana kutlanmaya devam ediyor. Peki 23 Nisan 1920’de ne oldu? 23 Nisan önemi, anlamı ve tarihçesi

        • 2

          23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? 23 NİSAN'DA NE OLMUŞTUR?

          23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

          Türk hakının aynı zamanda egemenliğini ilan ettiği bu tarihin milli bayram olarak kutlanmasına karar verildi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de kabul edildi ve 2 Mayıs 1921'de yürürlüğe girdi.

          Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir...

        • 3

          Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

          Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

          Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.

          23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

          23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

        • 4

          23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDİR?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. Bu bayram, Türkiye'de çocuklara ve onların haklarına verilen önemi vurgular. Her yıl çeşitli etkinlikler, gösteriler, konserler ve kutlamalar düzenlenir.

        • 5

          23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDİR?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. Bu bayram, Türkiye'de çocuklara ve onların haklarına verilen önemi vurgular. Her yıl çeşitli etkinlikler, gösteriler, konserler ve kutlamalar düzenlenir.

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