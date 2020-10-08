Pakistan'da yaşayan 21 yaşındaki Mudassir Gujjar, çocukluk döneminde dahi yaşıtlarından bir hayli uzun boyluydu.

DHA'nın haberine göre ilkokul yıllarında yaşıtlarından katbekat uzun olan genç, şimdilerde boyunun verdiği avantajlardan faydalanıyor.

Gujjar, 2 metre 28 santimlik boyuyla kriket oyuncusu olmak için özel eğitim alıyor.

Uzun boyu nedeniyle zorbalığa uğrayan Gujjar'ın Pakistan'ın yerel kriket takımı Lahor Qalandars seçimlerini kazandığı ifade ediliyor.

Gujjar'ın hedefinin Pakistan'ı kriket alanında uluslararası arenada temsil etmek olduğu belirtiliyor.