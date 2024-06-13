Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 22 yaşındaki Hamit'ten acı haber | Son dakika haberleri

        22 yaşındaki Hamit'ten acı haber

        Kahramanmaraş'ta günlerdir aranan 22 yaşındaki Hamit Ülger'in cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 21:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        22 yaşındaki Hamit'ten acı haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kayıp olarak aranan Hamit Ülger’in (22) sulama göletinde cansız bedeni bulundu.

        Hamit Ülger’den haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ülger’in otomobilini Kayapınar mevkisindeki Büyükyapalak Sulama Göleti kenarında park halinde buldu.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ülger’in serinlemek için gölete girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, AFAD ve itfaiyeden destek istedi. Gölete girerek arama kurtarma çalışmalarına başlayan itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri, kısa süre sonra Hamit Ülger’in cansız bedenine ulaştı.

        Ülger’in cenazesi dalgıçlar tarafından çıkarılarak göletin kenarına getirilirken, yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hamit Ülger’in cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa