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        Haberler Bilgi Yaşam 21 Temmuz hangi burç? 21 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        21 Temmuz hangi burç? 21 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Yaşantımızın pek çok alanında etkili olan astroloji 21 Temmuz için ne söyler? 21 Temmuz için astroloji su elementinin tüm yumuşaklığını ve hassasiyetini içerir. Peki, 21 Temmuz hangi burç? İşte 21 temmuz burcu yorumu ve özellikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:01
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        • 1

          Güneş burcu ve yükselen burcu kişinin karakteri, davranışı ve mizacının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Buradan hareketle 21 Temmuz gününü ele aldığımızda Zodyak’ın öncü ve hislerin en yoğun olduğu burcu işaret ettiğini görürüz. Bu yazımızda 21 Temmuz’un hangi burç olduğunu, bu burcun yorumu, yükselenini ve özelliklerini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca 21 Temmuz tarihi ile ilgili genel bir astrolojik bilgi de vereceğiz.

          21 Temmuz Hangi Burç?

          İnternet aramalarında 21 Temmuz burcu ne sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. 21 Temmuz Zodyak’ın dördüncü burcu olan yengeç burcunun etkisi altındadır. Yengeç burçları sevecen, iyi niyetli ve öncü ruhlu kişilerdir. Su grubuna ait olan yengeçler hassas ve duygusal kişilerdir. Aslında bir de belirleyici olan yükselen burcu vardır. Bu noktada akıllara 21 Temmuz yükseleni nedir sorusu takılmaktadır. Bu soruya yanıt bulabilmek için kişinin doğum saati ve doğum yeri bilgilerini bilmemiz gerekmektedir. 12 burç içinde belli saat dilimleri yükselen burca tekabül eder.

        • 2

          21 Temmuz Burcu Özellikleri

          Yengeç burcunun etkisi altında 21 Temmuz günü doğanlar bu burcun tüm özelliklerini üzerinde taşır. Onlar kararlı, hayalperest ve neşeli kişilerdir. Su gurubunun etkisiyle duygularını yoğun yaşamayı seven yengeçler bazı zamanlarda içe kapanık da olabilmektedir. Şimdi daha özele inerek 21 Temmuz burcu erkeği özelliklerine bir göz atalım:

          • Yengeç erkekleri dost canlısı ve neşeli kimselerdir. Ortamlarda sıcaklığı ile dikkat çeken yengeç erkekleri ilgi odağı olmayı da başarırlar.
          • Yengeç erkeği korumacı yapısıyla hem aile hem de yakın çevre tarafından adeta bir sığınak olarak görülürler.
          • Bazı durumlarda kendini övmeyi seven yengeç erkeği aslında çok haksız da sayılmaz. Tam bir görev insanı olan yengeç erkeği başarıyı da özverili çalışma ile yakalar.
          • Yengeç erkeği duygularını ifade etmekten çekinmez. O sevdiği kişilere karşı yoğun ve anlayışlıdır.
          • Yengeç erkeği sadakat sahibi ve bağlıdır. İhanet yengeç erkeğinin bilmediği bir kavramdır.
          • Aile ilişkileri yengeç erkeği için her zaman önemli olmuştur. Onlarla zaman geçirmek, sorunlarını çözmek yengeç erkeğinin yaşam rutini gibidir.
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          Şimdi 21 Temmuz burcu kadını özelliklerini inceleyeceğiz:

          • Yengeç kadını güvenilir ve sır tutabilen kişilerdir. Onlara her konuda güvenebilirsiniz.
          • Duygusal yengeç kadını olumsuz eleştirileri kaldıramaz ve hemen savunmaya geçer.
          • Yengeç kadınının doğal bir annelik içgüdüsü vardır. O koruyan ve destekleyen bir annedir.
          • Aile bireylerine değer veren yengeç kadını onları rahat ettirmek için yoğun bir uğraş verir.
          • Yengeç kadını zevkli kişiliği ile hemen her zaman iyi giyinir. Kaliteli çantalar ve giysiler onlar için önemlidir.
          • Yengeç kadını hislerine çok güvenir. Birini sevmiyorsa mutlaka bildiği bir şey vardır.

          21 Temmuz Burcu Yorumu

          21 Temmuz doğumlu kişiler en hareketli ve zaman zaman kararsız olabilen yengeç burcunun etkisi altındadırlar. Yengeç burçlarının hayal gücü çok geniştir. Bu yüzden sürekli yeni iş fikirleri bulabilir. Bunun en olumsuz yanı ise sürekli fikir değiştirip karar verememeleridir. 21 Temmuz’da doğanlar aşk hayatlarında mutluluğu yakalamayı başarmış kişilerdir. Onlar sabırlı yapıları sayesinde her türlü zorluğa göğüs gerebilirler. Ancak burada dengeyi iyi kurmalılar.

        • 4

          21 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

          21 Temmuz’da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları:

          • Ece Üner
          • Aslıhan Yener
          • Fulya Zenginer
          • Ömer Toprak

          21 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

          21 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir:

          • John Negroponte
          • Ubaldo Fillol
          • Marco Fabián
          • Lucas Olaza
          • Robin Williams
          • Ernest Hemingway
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