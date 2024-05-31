21 Temmuz hangi burç? 21 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Güneş burcu ve yükselen burcu kişinin karakteri, davranışı ve mizacının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Buradan hareketle 21 Temmuz gününü ele aldığımızda Zodyak’ın öncü ve hislerin en yoğun olduğu burcu işaret ettiğini görürüz. Bu yazımızda 21 Temmuz’un hangi burç olduğunu, bu burcun yorumu, yükselenini ve özelliklerini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca 21 Temmuz tarihi ile ilgili genel bir astrolojik bilgi de vereceğiz.

21 Temmuz Hangi Burç?

İnternet aramalarında 21 Temmuz burcu ne sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. 21 Temmuz Zodyak’ın dördüncü burcu olan yengeç burcunun etkisi altındadır. Yengeç burçları sevecen, iyi niyetli ve öncü ruhlu kişilerdir. Su grubuna ait olan yengeçler hassas ve duygusal kişilerdir. Aslında bir de belirleyici olan yükselen burcu vardır. Bu noktada akıllara 21 Temmuz yükseleni nedir sorusu takılmaktadır. Bu soruya yanıt bulabilmek için kişinin doğum saati ve doğum yeri bilgilerini bilmemiz gerekmektedir. 12 burç içinde belli saat dilimleri yükselen burca tekabül eder.