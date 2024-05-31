21 Temmuz hangi burç? 21 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?
Yaşantımızın pek çok alanında etkili olan astroloji 21 Temmuz için ne söyler? 21 Temmuz için astroloji su elementinin tüm yumuşaklığını ve hassasiyetini içerir. Peki, 21 Temmuz hangi burç? İşte 21 temmuz burcu yorumu ve özellikleri…
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Güneş burcu ve yükselen burcu kişinin karakteri, davranışı ve mizacının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Buradan hareketle 21 Temmuz gününü ele aldığımızda Zodyak’ın öncü ve hislerin en yoğun olduğu burcu işaret ettiğini görürüz. Bu yazımızda 21 Temmuz’un hangi burç olduğunu, bu burcun yorumu, yükselenini ve özelliklerini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca 21 Temmuz tarihi ile ilgili genel bir astrolojik bilgi de vereceğiz.
21 Temmuz Hangi Burç?
İnternet aramalarında 21 Temmuz burcu ne sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. 21 Temmuz Zodyak’ın dördüncü burcu olan yengeç burcunun etkisi altındadır. Yengeç burçları sevecen, iyi niyetli ve öncü ruhlu kişilerdir. Su grubuna ait olan yengeçler hassas ve duygusal kişilerdir. Aslında bir de belirleyici olan yükselen burcu vardır. Bu noktada akıllara 21 Temmuz yükseleni nedir sorusu takılmaktadır. Bu soruya yanıt bulabilmek için kişinin doğum saati ve doğum yeri bilgilerini bilmemiz gerekmektedir. 12 burç içinde belli saat dilimleri yükselen burca tekabül eder.
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21 Temmuz Burcu Özellikleri
Yengeç burcunun etkisi altında 21 Temmuz günü doğanlar bu burcun tüm özelliklerini üzerinde taşır. Onlar kararlı, hayalperest ve neşeli kişilerdir. Su gurubunun etkisiyle duygularını yoğun yaşamayı seven yengeçler bazı zamanlarda içe kapanık da olabilmektedir. Şimdi daha özele inerek 21 Temmuz burcu erkeği özelliklerine bir göz atalım:
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Şimdi 21 Temmuz burcu kadını özelliklerini inceleyeceğiz:
21 Temmuz Burcu Yorumu
21 Temmuz doğumlu kişiler en hareketli ve zaman zaman kararsız olabilen yengeç burcunun etkisi altındadırlar. Yengeç burçlarının hayal gücü çok geniştir. Bu yüzden sürekli yeni iş fikirleri bulabilir. Bunun en olumsuz yanı ise sürekli fikir değiştirip karar verememeleridir. 21 Temmuz’da doğanlar aşk hayatlarında mutluluğu yakalamayı başarmış kişilerdir. Onlar sabırlı yapıları sayesinde her türlü zorluğa göğüs gerebilirler. Ancak burada dengeyi iyi kurmalılar.
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21 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular
21 Temmuz’da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları:
21 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular
21 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir: