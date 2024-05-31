18 Temmuz hangi burç? 18 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?
Hangi burcun etkisi altında olduğumuz merak edilen konulardan biridir. 18 Temmuz doğumlu kişiler de bu merakla yola çıkarak araştırma yapmaktalar. 18 Temmuz duyguların en yoğun yaşandığı bir burcun etkisi altındadır. Peki, 18 Temmuz hangi burç? İşte 18 Temmuz burcu yorumu ve özellikleri…
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Astrolojiye merakı olanlar günlük ya da haftalık olarak burçların yorumlarını okurlar. Bir yol gösterici olarak astroloji aslında bize pek çok şey söyler. Örneğin 18 Temmuz’da dünyaya gelenler yoğun bir duyarlılık, aşırı bir ilgi gösterme ve sevecenliğin etkisi altındadır. Bu yazımızda 18 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yorumu, özellikleri ve yükselen etkileri neler ve daha fazlasının yanıtlarını arayacağız. Aynı zamanda genel astrolojik bilgiler doğrultusunda 18 Temmuz’un yansımalarını ele alacağız.
18 Temmuz Hangi Burç?
18 Temmuz burcu ne sorusuna şefkat ve merhametin burcu olan yengeç burcu yanıtını verebiliriz. Yengeç burçları su grubunun etkisindedir. Aynı zamanda Ay tarafından yönetilirler. Yengeç burçları genelde iyimser, duyarlı, mutluluk saçan kişilerdir. Aslında yükselen burcu da kişinin karakteri ve davranışları üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu noktada 18 Temmuz yükseleni nedir sorusunu cevaplayabilmek için doğum saati ve doğum yeri bilgilerine ulaşmamız gerekmektedir.
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18 Temmuz Burcu Özellikleri
Zodyak’ın dördüncü burcu olan yengeç 18 Temmuz doğumluları himayesi altına alır. Yengeç bireyleri aşırı duyarlı kişiler olarak bilinirler. Bu duyarlılık çoğu zaman yoğun bir ilgiye de dönüşebilmektedir. Sadakat, bağlılık, anaçlık, güven ve romantizm yengeçlerin anahtar kelimeleri olarak kabul edilir. Aşağıda 18 Temmuz burcu kadını özellikleri hakkında bilgiler bulacaksınız:
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Şimdi 18 Temmuz burcu erkeği özelliklerine bir bakalım:
18 Temmuz Burcu Yorumu
Burçlar kuşağındaki 12 burçtan dördüncüsü olan yengeç, 18 Temmuz doğumlu olanları etkiler. 18 Temmuz’da doğan yengeçler yaşamlarında hep verici pozisyondadır. Şefkat, iyilik, maddi yardım, merhamet hep karşı taraf için çabaladıkları alanlardır. Bu konuda yengeç bireyleri dikkatli olmak durumundadırlar. Gereğinden fazla yük yüklendiklerinde ruhsal olarak çökebilir ve içe kapanabilirler. İş konusunda ise 18 Temmuz doğumlular şanslı kişilerdir. Lider ruhları onları yönetici pozisyonları için mükemmel adaylar haline getirir.
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18 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular
18 Temmuz’da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan birkaçı aşağıdadır:
18 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular
18 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir: