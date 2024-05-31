17 Temmuz hangi burç? 17 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Eski ve kadim bir yol kılavuz olan astroloji bize çok şey anlatır. Göksel hareketler yaşamlarımız üzerinde derin etkiler bırakabilir, kişiliğimizi ve mizacımızı şekillendirebilir. İşte 17 Temmuz’da dünyaya gelenler yoğun hisler, derin bir duygusallık ve hayal gücü ile donatılmışlardır. Bu yazımızda 17 Temmuz ne burcu, 17 Temmuz yükseleni yorumu nedir sorularının cevaplarını arayacağız. Aynı zamanda 17 Temmuz tarihi ile ilgili genel astrolojik bilgiler de paylaşacağız.

17 Temmuz Burcu Ne?

17 Temmuz hangi burç sorusuna yengeç burcu yanıtını verebiliriz. Yengeç burcu en güçlü su grubu burçlarından biridir. Yönetici gezegeni Ay’dır. Yengeç burçları sezgiselliği ile öne çıkan burçlardandır. Hatta sezgileri en güçlü burçtur da diyebiliriz. Bunun yanında bir de yükselen burcu vardır. Yükselen burcu doğum anında doğu ufkunda yükselen burç olarak bilinir. 17 Temmuz yükseleni nedir sorusunun da tek bir yanıtı bulunmamaktadır. Doğum saati ve doğum yeri bilgileri bilindiği takdirde yükselen burcun 12 burçtan hangisi olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz.